L'Italia U21 è arrivata ad Ancona: domani l'allenamento (a porte aperte) al Del Conero. Tutte le iniziative

ANCONA- È arrivata ad Ancona la Nazionale Under 21 che sabato 18 novembre alle 17.30 al Del Conero (prevista anche la diretta su Rai 2), affronterà i pari categoria della Germania guidata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo. Dopo aver abbandonato il ritiro di Cesenatico, la comitiva degli Azzurrini è arrivata nelle Marche intorno alle 17.30 a bordo di un Frecciarossa partito dalla stazione di Cesena. Mezzora più tardi l'ingresso all'Hotel Concorde che ospiterà il ritiro fino a sabato sera.

Domani sarà un giorno particolare in quanto alle 15.30 Carnesecchi e compagni si alleneranno al Del Conero e la prima parte della seduta (15' per normative Uefa) sarà aperta al pubblico. Sempre oggi, dalla sala conferenze dell'albergo (alle 13.15), il Ct Paolo Nicolato parlerà alla stampa.

La prevendita

E' andata bene fino a questo momento la prevendita con gli spalti dorici che si apprestano ad accogliere gli Azzurrini. Al momento sono rimasti all'incirca 600 biglietti di Gradinata Maurizio Neri disponibili, come sempre, sul circuito Vivaticket (5 euro, ridotto Under 18 1 euro). In tribuna saranno presenti centinaia di bambini provenienti dalle scuole di tutta la provincia e tesserati con le varie società sportive del territorio. A tal proposito, i giocatori in campo saranno accompagnati da 25 calciatori e calciatrici, di età compresa tra i 7 e i 9 anni, in rappresentanza delle società affiliate con l'Us Ancona. Attese in tribuna, con il settore Vip recentemente rinnovato, anche diverse presenze istituzionali. p.g.