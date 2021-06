Diretta Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali: gioca Di Lorenzo, ok Locatelli e Berardi

Dopo la convincente vittoria contro la Turchia, la Nazionale è attesa dal secondo impegno dei suoi Europei. Si gioca ancora all'Olimpico, stavolta Italia-Svizzera di una vecchia conoscenza della Serie A come Vladimir Petkovic. Gli azzurri di Roberto Mancini vogliono ipotecare il passaggio agli ottavi già con un turno d'anticipo e per farlo hanno bisogno di una vittoria (che non garantirebbe il primo posto in virtù della vittoria del Galles sulla Turchia); dall'altra gli svizzeri guidati dal ct ex Lazio Vladimir Petkovic, che hanno l'assoluta necessità di fare punti dopo aver rimediato solo un pareggio contro il Galles nella prima partita del torneo.

Mancini arriva con un solo indisponibile, Alessandro Florenzi, che lascia la fascia destra a Di Lorenzo. Recuperato Verratti, ma in mezzo al campo ci sono ancora Jorginho, Locatelli e Barella. Anche il tridente davanti è confermato: spazio a Insigne-Immobile-Berardi.

Italia agli ottavi degli Europei se… Ecco le combinazioni che qualificano gli azzurri

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne

A disp.: Sirigu, Meret; Bastoni, Acerbi, Palmieri, Toloi; Bernardeschi, Castrovilli, Chiesa, Cristante, Pessina, Verratti; Belotti, Raspadori. All. Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

A disp.: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Lotomba, Omeragic, Schar, Widmer; Fernandes, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Gavranovic, Mehmedi, Vargas. All. Vladimir Petkovic

Ultimo aggiornamento: 20:06

