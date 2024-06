Italia senza marchigiani a Euro 2024: il Ct Spalletti taglia Orsolini dalla lista dei convocati

ASCOLI L'Italia di Luciano Spalletti, agli Europei 2024, non avrà marchigiani in rosa. In vista dell'esordio contro l'Albania (anche Croazia e Spagna) del 15 giugno, infatti, il Ct ha diramato la lista definitiva dei convocati escludendo l'ascolano Riccardo Orsolini, reduce da una grande stagione con il Bologna.

I convocati

Portieri: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli)

Difensori: Bastoni e Darmian (Inter), Gatti (Juventus), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve)

Centrocampisti: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Folorunsho (Verona)

Attaccanti: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)