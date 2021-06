Italia agli ottavi degli Europei se… Ecco le combinazioni che qualificano gli azzurri

L'Italia può passare agli ottavi di finale degli Europei già questa sera al termine della partita contro la Svizzera. Gli azzurri, infatti, supereranno il turno se batteranno la Svizzera. Non potranno arriverare matematicamente primi, almeno stasera, perché il Galles ha battuto la Turchia. Galles e Svizzera, invece, non possono avere la certezza del primo o secondo posto né essere eliminate dopo la seconda giornata. La Turchia non potrà arrivare tra le prime due se perderà contro il Galles.

