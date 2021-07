Diretta Italia-Nigeria di basket alle Olimpiadi: 44-39 (3Q)

L'Italia del basket non vuole smettere di sognare alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri sfidano la Nigeria nella terza e ultima gara del girone B dopo la vittoria contro la Germania e la sconfitta con l'Australia. Un successo garantirebbe alla squadra di Sacchetti un accesso ai quarti di finale che solo poche settimane fa sembrava solamente utopia. Ma l'Italia potrebbe addirittura chiudere al primo posto in caso di successo sugli africani e di vittoria della Germania sull'Australia fino a 17 punti di scarto. La qualificazione potrebbe arrivare paradossalmente anche in caso di sconfitta (con non più di 8 punti di scarto). Sacchetti non ha dubbi: «Non ci sono motivi per non essere ottimisti, noi andremo in campo per vincere». Palla a due alle 6.40.

Italia-Nigeria, la diretta di basket (aggiorna diretta)

TERZO QUARTO

46-39 Parziale 6-0 per l'Italia, con due punti in penetrazione di Achille Polonara.

SECONDO QUARTO 40-39

29-27 Parziale della Nigeria di 10-0 per iniziare il quarto. Time out per Meo Sacchetti. Ma continua a non segnare l'Italbasket: 1-9 al tiro per iniziare.

34-30 Fontecchio segna la tripla che fa respirare l'Italia.

34-34 Nigeria pareggia con i due liberi di Jordan Nwora. Male in attacco l'Italia. Solo 5 punti in 8 minuti del secondo quarto.

40-39 L'Italia ritrova il vantaggio con la tripla di Ricci.

SINTESI: Uno su nove al tiro per iniziare il secondo quarto. L'Italia parte male. E la Nigeria ne approfitta, piazzando un parziale di 10-0. Gli azzurri rimangono in vantaggio, ma poi arriva il sorpasso. Solo 5 punti in 8 minuti per la squadra allenata da Meo Sacchetti. È solo grazie alla tripla di Ricci che l'Italbasket riesce a chiudere in avanti la seconda frazione. Fontecchio e Tonut miglior marcatori con 8 punti ciascuno.

PRIMO QUARTO 27-19

L'Italia parte con Tonut, Fontecchio, Melli, Faioli, Polonara.

6-2 Parziale per l'Italia con Melli e Polonara. Buon inizio dell'Italbasket che risponde al vantaggio iniziale della Nigeria.

12-5 L'Italia resta in avanti nonostante la tripla della Nigeria. Dominio Azzurri nel pitturato. Timeout per Mike Brown.

17-5 Ancora un parziale per l'Italia. 11-0. Difficoltà in attacco per la Nigeria.

17-6 Fallo antisportivo di Melli. Gli arbitri guardano l'azione al monitor e decidono per la sanzione più grave.

19-10 Tonut segna due punti in penetrazione di mancina. L'Italia resta avanti quando mancano 3'40'' alla fine del primo quarto.

25-10 Nico Mannion segna con il fallo di Obi Emegano e completa il gioco da tre punti.

27-19 Nigeria segna da tre punti e si riporta a -8.

SINTESI: Doppio parziale per l'Italia con cui inizia la gara contro la Nigeria. Prima un 6-0, con Melli e Polonara, poi un 11-0, che permette agli Azzurri di arrivare a 17-5. Tante palle perse per la squadra allenata da coach Mike Brown (5), che fatica in attacco contro l'ottima difesa degli azzurri. L'Italbasket chiude in avanti i primi dieci minuti: +8 e 27-19.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Nigeria sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme di Eurosport Player e Discovery+ e DAZN. In chiaro (ma non sul web) sulla Rai, attraverso i collegamenti su Rai 2, con possibili stop temporanei nei momenti in cui altri atleti italiani gareggiano in altre discipline.

Ultimo aggiornamento: 07:44

