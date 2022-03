L'Italia non andrà ai Mondiali in Qatar: «Ripescaggio impossibile, togliamocelo dalla testa»

Si spegne il sogno di una Nazionale italiana ripescata ai Mondiali in Qatar del 2022, dopo le voci di un'esclusione dell'Iran. Lo ha spiegato oggi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Evelina Christillin, membro europeo della Fifa.

«Ieri qui in Qatar abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal mondiale, non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e comunque se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica. Togliamoci dalla mente insomma che l'Italia possa andare al mondiale, è impossibile che la nostra nazionale venga ripescata, è solo un 'wishful thinking'»

