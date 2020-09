Dramma Zaniolo, il campione della Roma si infortuna al crociato sinistro

La vittoria contro l'Olanda è oscurata dal dramma per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma e della Nazionale si è infortunato al 42’ del primo tempo della sfida agli orange vinta grazie a una rete di Barella sul finale del primo tempo. Per il numero 22 giallorosso è quasi certa la rottura del crociato sinistro. La dinamica dell’incidente è sportivamente drammatica: Zaniolo aveva tagliato in mezzo al campo dalla fascia destra e, avvicinandosi a van de Beek, ha rimediato una botta al ginocchio destro (quello operato), ma a “girare” male è stato il sinistro spostato per prepararsi al contrasto con il centrocampista dello United. Subito è arrivato l’intervento dei medici della Nazionale e, dopo qualche minuto passato a terra, Nicolò è uscito sostituito da Kean abbandonando il terreno di gioco sulle sue gambe ma visibilmente spaventato. Il ricordo non può non essere andato allo scorso gennaio, quando nella sfida di campionato contro la Juventus il ginocchio destro di Zaniolo aveva ceduto costringendolo a un lungo stop. Negli spogliatoi il dolore è aumentato e lui ha chiamato quasi in lacrime il procuratore, la Roma e la famiglia. Si teme la rottura del crociato sinistro. Il che vorrebbe dire altro lungo stop e nuovo calvario per il povero Zaniolo che era tornato in campo a luglio dopo il crack di gennaio.



«Zaniolo? Ha una distorsione del ginocchio importante, aspettiamo domani per una diagnosi definitiva, ma la distorsione è di una certa importanza. Lui viene fuori da un lungo percorso riabilitativo ed è ovvio che sia molto preoccupato, come lo siamo noi». Lo ha detto il il prof. Andrea Ferretti, Responsabile Area Medica della Figc, alla Rai, al termine della partita tra l'Italia e l'Olanda ad Amsterdam. Ultimo aggiornamento: 22:56

