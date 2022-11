Italia-Germania Under 21 ad Ancona: gli Azzurrini nelle Marche da giovedì

ANCONA In vista dell'amichevole del 19 novembre (17.30) al Del Conero di Ancona tra le Nazionali Under 21 di Italia e Germania, il Ct azzurro Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati.

I convocati

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone). Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza). Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense). Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma). Prima convocazione per Casadei, Tongya e Volpato. Importanti conferme per Lucca e Cancellieri. Nella Germania guidata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo spiccano il giovane terzino del Milan Malick Thiaw e il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardi. Convocato Riccardo Calafiori del Basilea in sostituzione di Fabiano Parisi aggregato in Nazionale A.

Inoltre causa indisponibilità non potrà rispondere alla convocazione l'attaccante del Torino Pietro Pellegri

Il programma

Gli Azzurrini, che tornano ad Ancona dopo l'ultima volta nel 2008 (Italia-Israele 0-0), raggiungeranno le Marche giovedì prossimo dopo i primi giorni di raduno che si terranno a Cesenatico.

Gli aggiornamenti: subito fuori gli infortunati Cambiaso e Pellegri

La Nazionale Under 21 sabato giocherà in amichevole alle 17.30 (diretta Rai2) allo stadio Del Conero di Ancona contro la Germania. Gli azzurrini si alleneranno a San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena, fino a giovedì, prima della partenza per le Marche. Rispetto all'ultima lista di convocati per le due amichevoli contro Inghilterra e Giappone, non ci sono Scalvini, Parisi, Miretti e Fagioli, tutti convocati dal Ct Mancini per le amichevoli della Nazionale maggiore contro Albania e Austria; oltre a Lovato e Udogie, già fuori dalla lista dei convocati, Nicolato ha poi dovuto constatare l'indisponibilità di Andrea Cambiaso (Bologna) e Pietro Pellegri (Torino). È stato convocato il centrocampista dell'Hellas Verona Filippo Terracciano, alla prima chiamata in Under 21. «Consolidare in questa fase è molto difficile - ha spiegato l'allenatore nella prima conferenza stampa settimanale -. Facciamo fatica a programmare, anche perché ci sono le esigenze della Nazionale A e gli infortuni. Siamo in una fase sperimentale, ma abbiamo solo tre partite prima dell'Europeo: questa con la Germania, che ho comunque la fortuna di poter preparare per cinque giorni, e due a marzo. Dobbiamo utilizzarle per vedere e ampliare le conoscenze di altri ragazzi, anche perché il panorama non è che offra un elevatissimo numero di giocatori. L'unico obiettivo è provare ad aggiungere altri nomi alla lista».