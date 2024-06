Italia, arriva Gatti dopo l'infortunio di Scalvini: la situazione in difesa per gli Europei

Luciano Spalletti ha preso la sua decisione su chi sostituirà Giorgio Scalvini in vista degli Europei che si terranno in estate in Germania. Il difensore dell'Atalanta ha subito la rottura del legamento crociato anteriore sinistro durante la partita di recupero della 29ª giornata contro la Fiorentina. Brutto infortunio per il ventitreenne che rimarrà fuori per diversi mesi e salterà quindi le prossime competizioni dell'Italia oltre che i primi mesi della prossima stagione. Al suo posto arriva Federico Gatti, difensore centrale della Juventus che era stato preallertato dal commissario tecnico dopo lo stop di Francesco Acerbi. L'ex Frosinone si stava allenando a Torino proprio in vista di una chiamata che ora è stata ufficializzata da un comunicato rilasciato dalla Nazionale. Il calciatore si unirà insieme a Scamacca al gruppo.

La situazione in difesa

Ma ora come cambia la difesa dell'Italia? Tra le intenzioni di Spalletti c'era quella di proporre una difesa che fosse in grado di adattarsi al meglio alle situazioni. Da una parte, quindi, reparto a tre con tutti centrali naturali, mentre dall'altra la classica retrovia a quattro con due terzini. Gli infortuni di Acerbi e Scalvini hanno tolto due grandi profili per la prima strategia, ma l'inserimento di Gatti non ha stravolto i piani dato che con la Juventus ha giocato proprio in un terzetto arretrato. Inoltre, il venticinquenne è abituato a giocare anche con la difesa a quattro. Il centrale, nell'annata al Frosinone in cui ha attirato su di sé grandi attenzioni, era solito giocare in un quartetto.

Italia, i convocati per gli Europei

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).