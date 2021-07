Italia-Germania di basket, alle Olimpiadi grandi azzurri: vittoria 92-82 in rimonta

Vince nella mattinata azzurra dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 l'ItalBasket di Romeo Sacchetti, che dopo aver strappato un inaspettato pass ai cinque cerchi, continua a sorprendere il basket mondiale freddando la Germania. Finisce 92 a 82 per Gallinari e compagni, che fissano il punteggio finale su un largo +10 che non redne giustizia nè alla drammaticità dell'incontro (in termini sportivi) nè alla prestazione dei tedeschi, davanti nello score per più di tre quarti e mezzo.

Ma non è bastato, perché l'orgoglio italiano, maturato anche e soprattutto durante un preolimpico dal sapore storico, viene nuovamente fuori nel quarto periodo, quando sono i due Nba (uno ormai ex) Melli e Gallinari a prendere per mano gli azzurri, mettendo a tabellone punti del sorpasso e dell'allungo. Ottima anche la prestaizone di Fontecchio, miglior realizzatore azzurro con 20 punti e con un 5 su 5 dalla lunga distanza, con l'ultima tripla che è quella del definitivo sorpasso sull'83-82 azzurro.

