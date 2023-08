L'Italbasket affronta la Repubblica Dominicana (ore 10): sul parquet i marchigiani Pajola, Polonara e Severini

MANILA (FILIPPINE)- Il successo contro l'Angola è già alle spalle per l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco che stamattina (27 ottobre) affronterà alle 10 - ora italiana - la Repubblica Dominicana per il secondo match della fase a gironi dei mondiali di pallacanestro che si stanno tenendo nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. Sul parquet, con la canotta azzurra, gli anconetani Alessandro Pajola e Achille Polonara insieme all'altro marchigiano cresciuto a Porto Potenza Luca Severini.

Dove vedere la sfida

Il match sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Sky Sport e Dazn. I dominicani, nella prima sfida contro le Filippini, si sono imposti 87-81 e sono trascinati dalla stella Nba dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns.

