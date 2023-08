Italbasket, con le Filippine (ore 14) non puoi sbagliare: ma anche una sconfitta potrebbe tenere in vita gli azzurri

MANILA (Filippine)- Dentro o fuori. Ma potrebbe incredibilmente bastare anche una sconfitta all'Italbasket di Gianmarco Pozzecco per passare il turno nei Mondiali 2023 di pallacanestro che si stanno disputando nelle Filippine, Giappone e Indonesia. Oggi, martedì 29 agosto, gli azzurri affronteranno alle 14 (ora italiana) le Filippine nell'ultima sfida di girone dopo aver maturato una vittoria con l'Angola e una sconfitta con la Repubblica Domincana. La partita sarà visibile in diretta TV e streaming sulla Rai.

Sul parquet gli anconetani Alessandro Pajola e Achille Polonara insieme all'altro marchigiano di Porto Potenza Luca Severini. L'Italia ha bisogno di una vittoria per non avere problemi nel passaggio del turno ma ci sono diverse combinazioni che porterebbero alla qualificazione alla seconda fase anche perdendo.

