ANCONA Oggi contro la Serbia e dopodomani contro Portorico: sono le avversarie che si frappongono all’Italia nel cammino ai Mondiali di basket. Oggi alle 10 italiane (diretta tv su Rai2, Sky Sport Summer, RaiPlay, Now e Dazn) la Nazionale sfida i serbi in una gara già decisiva per la qualificazione ai quarti di finale.

Mondiali, Italbasket soffre, vince contro le Filippine e passa il turno da seconda. Ecco i marchigiani in campo

I punti

Sì perché del girone formato oltre che dai nostri e dai serbi anche dalla Repubblica Dominicana e dal Portorico, si qualificano le prime 2 e gli azzurri, in considerazione dei punti portati in dote dalla fase iniziale, sono terzi con 5 punti dietro a serbi e domenicani che ne hanno 6 (nelle competizioni Fiba per le sconfitte viene assegnato un punto). Insomma, servirà una doppia vittoria alla Nazionale degli anconetani Alessandro Pajola, Achille Polonara (giocatori della Virtus Bologna) e del potentino Luca Severini (in forza al Tortona) per arrivare tra le prime 2 e questo anche considerando che, nel caso di arrivo a pari punti, il primo criterio che verrà tenuto in considerazione è lo scontro diretto e anche quello disputato nel precedente girone quando perdemmo contro la Repubblica Dominicana. Serbia già sconfitta 2 anni fa Belgrado qualificandosi per le Olimpiadi di Tokyo e l’anno scorso negli ottavi di finale dei campionato Europeo di Berlino. Nonché in una delle amichevoli giocate in preparazione al Mondiale in Grecia nel torneo dell’Acropoli ad inizio agosto. Per quanto riguarda le statistiche complessive delle 3 gare giocate contro Angola, Repubblica Dominicana e giustappunto Filippine, Polonara è stato in campo più di 24 minuti di media, tirato 6 volte da 2 punti segnando 5 canestri e 11 volte da 3 punti non segnando mai, ha realizzato 13 tiri liberi sui 14 tentati, ha catturato 15 rimbalzi di cui 11 difensivi, fornito 11 assist, perso 3 palloni recuperandone altrettanti. Pajola è stato in campo più di 17 minuti di media, ha tirato 4 volte da 2 punti segnando 2 canestri e 5 volte da 3 punti segnando 3 canestri, ha realizzato 6 tiri liberi su altrettanti tirati, ha catturato 7 rimbalzi di cui 5 difensivi, fornito 11 assist e perso 2 palloni. Infine Severini è stato in campo più di 7 minuti di media a partita, ha tirato 5 volte da 3 punti segnando un canestro, catturato 5 rimbalzi di cui 3 difensivi, fornito un assist e perso un pallone.