ANCONA Un grottesco pomeriggio di rabbia, esasperazione, lacrime, fumogeni e anche follia. Le voci della possibile mancata iscrizione dell’Ancona sono filtrate già dalla mattinata, nel corso della giornata e si sono diffuse attraverso i social e le notizie web. A metà pomeriggio davanti alla sede dell’Ancona in via Schiavoni alla Baraccola insieme ai cronisti sono arrivati i primi tifosi. Dapprima increduli, in cerca di rassicurazioni che però non sono arrivate. Poi arrabbiati, anzi inferociti. L’amministratore delegato Nocelli ha incontrato i giornalisti in un’improvvisata conferenza del tutto irrituale. Presente anche Antonio Postacchini, il consigliere più vicino a Tony Tiong, e la segretaria Roberta Mancini.

Tiong assente

Il grande assente: il presidente malese scomparso dalle scene anconetane dal giorno della sofferta salvezza ottenuta contro la Lucchese e che improvvisamente, o quasi, ha stretto i cordoni della borsa lasciando non pagate le retribuzioni dei tesserati per i mesi di marzo e aprile scorsi incorrendo così in un inadempimento sanzionato con il respingimento della domanda per ottenere la licenza nazionale per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C.

Le spiegazioni

Nelle parole di Roberta Nocelli davanti ai giornalisti spiegazioni nelle quali echeggia la disperazione per un epilogo amarissimo. «Tutto sembrava andare per il verso giusto – ha spiegato la Nocelli – Tiong e Mauro Canil nei giorni scorsi da remoto si erano parlati, avevano concordato il budget per la prossima stagione. Sono arrivati i soldi per la fideiussione che abbiamo depositato in Lega venerdi scorso. Poi invece d’improvviso da domenica scorsa Tiong ha cambiato le carte in tavola. Alla fine il suo contributo è stato azzerato». In un angolo della sala riunioni della sede Roberto Boscaglia, arrivato dalla Sicilia per un meeting con gli allenatori del settore giovanile e invece ritrovatosi in piena bufera.

La rabbia

I tifosi sono arrivati alla spicciolata, prima un gruppetto di una trentina di persone che hanno chiesto ed ottenuto di incontrare Roberta Nocelli. Un faccia a faccia dai toni accesi, con l’ad biancorossa che ha cercato di spiegare i problemi e che alla fine davanti agli inviperiti tifosi è arrivata alle lacrime. Ma è stato soltanto l’inizio. Il nucleo più acceso della Curva Nord si è raccolto e presentato in massa verso sera davanti alla sede. Momenti di forte tensione che hanno provocato l’arrivo prima di un paio di pattuglie della polizia poi però raggiunte dai rinforzi. Gli ultras hanno chiesto di entrare negli uffici della sede per parlare con i dirigenti presenti. Non è stata una visita di cortesia, sono volate sedie e tavoli e non solo, coinvolto anche Postacchini nel marasma che si è generato negli uffici. C’è stata anche una video chiamata con Mauro Canil in presenza dei tifosi, ma non sono arrivate rassicurazioni. Inutili i tentativi di contattare Tiong. Alla fine le forze dell’ordine hanno riportato un’apparente calma. Sul gruppone dei tifosi oltre alla notte è scesa anche un’amara rassegnazione, qualche fumogeno e alcuni cori per rivendicare l’orgoglio ultras. Ma nelle loro parole tutta la rabbia per un epilogo imprevisto e assurdo. L’impressione è che non sia finita qui.