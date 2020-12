Verona-Inter, la diretta dalle 18.30. Le formazioni: con LuLa c'è Perisic

Sotto l'albero il primo posto. È questo il regalo di Natale che si vuole fare l'Inter di Conte, che alle 18.30 sfida il Verona di Juric allo stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano da sei vittorie consecutive in campionato e inseguono a un punto di distanza il Milan (impegnato alle 20.45 a San Siro contro la Lazio), a cui strapperebbero volentieri la testa della classifica prima della sosta. L'Hellas arriva dalla sconfitta con la Sampdoria e il pareggio con la Fiorentina, ma in stagione ha battuto Atalanta e Lazio e pareggiato con Milan e Juventus. Conte cambia davanti e sceglie Perisic insieme a Lautaro Martinez e Lukaku, con Young e Hakimi esterni e Brozovic-Barella in mezzo. Confermata la difesa. Nel Verona resta fuori Lazovic: dietro l'ex Salcedo ci sono Colley e Zaccagni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Colley, Zaccagni; Salcedo. All. Ivan Juric

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Perisic; Lukaku.

