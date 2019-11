Inter-Verona: Conte si aspetta una pronta risposta dai nerazzurri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo posto attualmente appannaggio della Juventus, impegnata domani sera nella sfida col Milan. Gli scaligeri, dal canto loro, reduci dal 3-1 interno sul Brescia, possono dichiararsi soddisfatti dopo uno straordinario inizio di stagione che li ha portati con 15 punti nella parte alta della classifica.INTER - VERONA (ore 18)