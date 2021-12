Diretta Inter-Spezia dalle 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Piazzare la terza vittoria consecutiva in campionato, e mettere pressione a Napoli e Milan impegnate poi in serata. L'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, contro lo Spezia, è ben chiaro: prendersi i tre punti e continuare la corsa per lo scudetto. Un po' di turnover per il tecnico nerazzurro, che manderà in campo Dumfries dal primo minuto. Turno di riposo per Dzeko, al fianco di Correa dovrebbe esserci Lautaro. Thiago Motta recupera Gyasi, che ha scontato la squalifica. Per il resto scelte fatte. Si parte alle 18.30.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Thiago Motta.

Venezia-Inter 0-2, Calhanoglu e Lautaro (su rigore e nel finale) portano i nerazzurri a meno uno dalla vetta

Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN tramite l'apposita app utilizzabile sulle smart tv di ultima generazione, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). App fruibile anche su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

