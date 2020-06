Inter, la nuova maglia a zig zag scatena le proteste social dei tifosi

A prima vista sembra il motivo di uno pneumatico, subito dopo si potrebbe immaginare che sopra quella maglia sia passata un'automobile: le nuove maglie ufficiali dell'Inter, svelate in anteprima dal sito specializzato Footyheadlines.com, hanno le strisce a zig-zag. E non sono piaciute, stando alle reazioni social, ai tifosi nerazzurri. Da «Madonna che orrore» a «Una vergogna. Mi domando come ca**o si faccia ad accettare una schifezza simile», a «fossi un giocatore non andrei all'Inter solo per sta maglia. nike devi marcire», a «A prescindere dai colori (fossero bianconeri direi la stessa cosa), io mi domando come può uno pseudo-designer partorire una maglia del genere. Pensavo di aver visto tutto con quella da fantino della Juventus, ma qui andiamo ben oltre» non è facile trovare su Twitter commenti se non lusinghieri almeno moderati.

