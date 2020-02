Inter, nuova maglia choc: strisce a zig-zag nere su sfondo blu

Addio "strisce verticali nere e azzurre", la maglia dell'Inter per la prossima stagione potrebbe essere a strisce a zig zag nere su sfondo blu. Secondo Footyheadlines, sito specializzato, il club nerazzurro avrebbe deciso di ispirarsi alla maglia del 2010/2012, quando l'Inter vinse Supercoppa Italiana, Mondiale per club e Coppa Italia. Le anticipazioni non vengono ancora confermate dal club e per averne la certezza bisognerà probabilmente aspettare la presentazione ufficiale di maggio. Ultimo aggiornamento: 14:06





© RIPRODUZIONE RISERVATA