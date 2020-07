E' grande Inter, Napoli ko 2-0 e secondo posto confermato

D’Ambrosio e Lautaro Martinez regalano all’Inter il successo contro il Napoli (2-0) e permettono alla squadra di Antonio Conte di rispondere nel migliore dei modi alla vittoria dell’Atalanta a Parma. I nerazzurri iniziano bene con la rete del vantaggio, ma la formazione di Rino Gattuso cresce, lotta, non si intimorisce e conquista campo. Ribattendo colpo su colpo. Handanovic salva due volte su Zielinski ed è bravissimo quando si sdraia per respingere una conclusione di Politano, l’ex di turno. Sul finire del primo tempo, l’Inter ha una grandissima occasione per il radoppio, ma Meret è prodigioso su Brozovic. Nella ripresa la gara è sempre intensa. Conte corre ai ripari inserendo Godin e Lautaro Martinez per Candreva e Sanchez ed è proprio l’argentino (che tanto piace al Barcellona) a chiudere il match con il raddoppio. Inter ancora seconda. Ci sarà tempo per i rimpianti scudetto.

LEGGI LA CRONACA

LE FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

