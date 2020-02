Fabian Ruiz lascia il segno: Inter-Napoli 0-1 nell'andata della semifinale

Inter-Napoli apre il programma delle semifinali di Coppa Italia. Le due squadre si affrontano per la 12ma volta in questa competizione, il bilancio è a favore dei nerazzurri che si sono imposti in 5 occasioni. Due le vittorie dei campani e 4 i pareggi. Restringendo il campo agli scontri diretti giocati a Milano, l'Inter risulta imbattuta. L'ultimo confronto è quello della stagione 2015/16, giocato però al San Paolo, con i milanesi capaci di vincere 2-0 e passare il turno in gara unica.





Le formazioni ufficiali



INTER - NAPOLI 0-1





Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.



Poche emozioni a San Siro in questi primi 45' nella sfida fra Inter e Napoli. La squadra di Conte ha cercato di fare la partita ma è non mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Ospina. Azzurri che attendono nella propria metà campo in attesa di ripartire e vicini al vantaggio Zielinski, su cui si è superato Padelli.



Il Napoli espugna San Siro grazie a una perla di Fabian Ruiz, a segno al 57'. Il sigillo dello spagnolo permetterà agli azzurri di disputare il ritorno al San Paolo, in programma il prossimo 5 marzo, con un vantaggio importante. Inter che ha provato ad alzare il ritmo nel finale e che ha sfiorato l'1-1 in due occasioni, ma non è riuscita ad agguantare il pari.



