Inter-Leverkusen, dalle 21 la diretta, Conte non tocca l'11 che ha battuto il Getafe

Ultimo aggiornamento: 16:03

Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf comincia ufficialmente la tanto inedita quanto spettacolare formula delle Final Eight di Europa League, resasi necessaria dopo il lungo stop a causa del Covid-19. L'Inter di Conte, dopo essersi sbarazzato per 2-0 del Getafe mercoledì scorso, affronta l'unica squadra tedesca rimasta in corsa, ovvero il Bayer Leverkusen, che negli ottavi di finale ha avuto gioco facile contro i Glasgow Rangers. I nerazzurri partono favoriti, ma le insidie sono dietro l'angolo.Le probabili formazioni(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All: Conte(4-2-3-1): Hradecky; S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland. All: Bosz