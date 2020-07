Inter-Brescia 4-0 Diretta Poker di Gagliardini

SEGUI LA DIRETTA

La vittoria in extremis contro ilha tenuto l'agganciata al treno del podio della serie A, consolidando la posizione Champions. L'obiettivo scudetto resta oggettivamente difficile, ma se sarà possibile o meno sognare traguardi ambiziosi lo dirà anche la sfida con il Brescia. Che, se da un lato sembrerebbe aver trovato finalmente una determinata quadra tattica, dall'altro ancora si rammarica per il doppio rigore concesso al Genoa nell'ultimo turno di campionato.ritrova, dopo la squalifica (anche se non dovrebbe giocare dal primo minuto), mentre nel Brescia solo panchina per(3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.Allenatore: Antonio Conte.(4-3-2-1): 1 Joronen; 2 Sabelli, 32 Papetti, 3 Mateju, 29 Semprini; 23 Skrabb, 4 Tonali, 27 Dessena; 8 Zmrhal, 18 Ayé; 9 Donnarumma.Allenatore: Diego Lopez.