Insidia Covid evitata: l'andata del playout Fano-Imolese si gioca regolarmente

FANO - Insidia Covid evitata. Si giocherà regolarmente la partita di andata del playout tra Fano e Imolese, in programma domani alle 17.30 allo stadio Mancini. L’ultimo giro di tamponi effettuato dall’Asur di Fano sui calciatori granata non hanno evidenziato altre positività dopo quelle di Scimia, Bruno e Brero, risultati positivi al Covid-19 nelle scorse ore. La partita sarà disputata come da programma, mentre la gara di ritorno resta fissata per sabato 22 maggio.

