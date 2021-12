Turno dell'Immacolata: Fano-Recanatese 0-2 e Porto d’Ascoli-Fiuggi 1-0, Tolentino ripreso e Samb sotto

ANCONA - Mercoledì di gol in Serie D con il primo turno infrasettimanale della stagione che coinvolge tutti e nove i gironi. Alle 14.30 scendono in campo nel giorno dell’Immacolata anche le sette marchigiane per la 13ª giornata del girone F con il derby Fano-Recanatese in copertina: i granata cercano un acuto per ridare un senso alla loro complicata stagione, mentre i giallorossi sono in piena corsa per contendere al Trastevere il primo posto in classifica. Cerca un rilancio definitivo anche la Samb, di scena a Notaresco per cercare la prima vittoria esterna stagionale. Valgono posizioni di prestigio Castelfidardo-Pineto e Porto d’Ascoli-Fiuggi, mentre il Tolentino viaggia a Chieti e il Montegiorgio affronta la trasferta più lunga della stagione arrivando fino a Piedimonte Matese.

SERIE D girone F 13ª giornata (ore 14.30)

Castelfidardo-Pineto 0-1 (60’)

Castelnuovo-Nereto 1-2 (4’ e 6’ Boito, 51’ Ripa)

Chieti-Tolentino 1-1 (25’ Zammarchi, 35’ Consorte)

Fano-Recanatese 0-2 (42’ Pacciardi, 53’ Defendi)

Matese-Montegiorgio 1-1 (51’, 59’)

Notaresco-Samb 1-0 (24’ Speranza)

Porto d’Ascoli-Fiuggi 1-0 (12’ Pietropaolo)

Vastese-Alto Casertano 0-0

Vastogirardi-Trastevere 1-0 (26’ Ruggieri)

CLASSIFICA

Trastevere 30

Recanatese 27

Fiuggi 25

Porto d’Ascoli 21

Notaresco 20

Castelfidardo 20

Pineto 19

Tolentino 19

Matese 17

Vastogirardi 15

Castelnuovo 14

Chieti 14

Fano 12

Vastese 11

Samb 11

Montegiorgio 10

Nereto 5

Alto Casertano 2

Ultimo aggiornamento: 15:50

