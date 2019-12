Si inizia con l'anticipo Valdichienti-Fabriano, poi toccherà anche all'Anconitana 2.0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Terzultima di andata in Eccellenza con un solo anticipo al sabato, Valdichienti-Fabriano Cerreto in programma alle 14.30 al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto, e la sfida tra l’Atletico Gallo, in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio, e la Vigor Senigallia, terza a pari merito con il Castelfidardo, che riveste particolare importanza. I pesaresi, anche in caso di vittoria, non potranno ancora laurearsi campioni d’inverno in anticipo perché si gioca anche Fossombrone-Porto d’Ascoli: una delle due, con qualsiasi risultato, salirebbe comunque a quota 24. Tra le altre sei partite di domenica, fari chiaramente puntati su Servigliano Lorese- Anconitan a con il debutto del centrocampista argentino Tomas Martinez Basualdo e dell’attaccante campano Vincenzo Liccardi nelle fila doriche.Eccellenza 14ª giornata (ore 14.30): Valdichienti Ponte-Fabriano Cerreto (oggi); Atletico Gallo-Vigor Senigallia; Azzurra Colli-Atletico Alma; Fossombrone-Porto d’Ascoli; Marina-Grottammare; Montefano-Castelfidardo; Sassoferrato Genga-Urbania; Servigliano Lorese-Anconitana.Classifica: Atletico Gallo 27, Porto d'Ascoli 23, Castelfidardo 22, Vigor Senigallia 22, Urbania 21, Fossombrone 21, Anconitana 20, Marina 19, Atletico Alma 17, Grottammare 15, Fabriano Cerreto 15, Servigliano Lorese 14, Montefano 14, Valdichienti 14, Azzurra Colli 10, Sassoferrato Genga 9.