Inghilterra-Italia 1-1, all'ex ascolano Scamacca risponde Kane su calcio di rigore

LONDRA Dove lo jesino Roberto Mancini, nell'estate 2021, portò l'Italia sul tetto d'Europa conquistando l'ultimo Europeo. Proprio lì, a Londra nel tempio di Wembley, il Ct Luciano Spalletti proverà a condurre stasera (ore 20.45 diretta Rai 1) i propri azzurri verso il pass al prossimo Euro 2024. Dopo l'ultimo 4-0 rifilato a Malta, sabato sera al San Nicola di Bari, servirà un'impresa contro la schiacciasassi Inghilterra vogliosa di prendersi una piccola rivincita.

RISULTATO PARZIALE: Inghilterra-Italia 1-1 (15'Scamacca, 31' Kane su rig., )

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane.

Allenatore: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Spalletti

La sicurezza

Confermato dalle autorità locali di Polizia che il dispositivo di sicurezza previsto è di “alto profilo”. Ai varchi di ingresso 100% di controllo al metal detector e controllo borse. Dopo l’attentato di ieri sera a Bruxelles durante la sfida tra Belgio e Svezia (poi interrotta per motivi di sicurezza), sale la tensione in tutta Europa e ci riporta all’Europeo in Francia nel 2016. E si prevede una maggiore attenzione anche qui a Wembley, intorno allo stadio e lungo le vie di accesso. L'intenzione comunque, è di far giocare tutte la partite.