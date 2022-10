Fari sull'infrasettimanale di Lega Pro: impegni casalinghi per Vis Pesaro e Fermana

ANCONA- Neanche il tempo di aver assimilato l'ultima giornata di campionato che la Lega Pro - e di conseguenza le formazioni marchigiane Ancona, Recanatese, Fermana e Vis Pesaro - torna di nuovo in campo per il nono turno (si giocherà interamente oggi, 19 ottobre) che coincide con il secondo infrasettimanale previsto dal calendario.

Gli impegni delle marchigiane

L'Ancona, reduce dalla vittoria nel derby con la Fermana, è volata in Sardegna e stasera (ore 21) affronterà l'Olbia che lo scorso anno le inflisse l'amara sconfitta al Del Conero nel primo turno dei playoff promozione. Impegno esterno anche per la Recanatese a caccia di punti salvezza. I giallorossi, fanalino di coda del girone B, andranno a far visita al Pontedera (calcio d'inizio ore 18). Sempre alle 18 la Vis Pesaro, vogliosa più che mai di cancellare il pesante 5-0 rimediato dal Rimini, ospiterà la Lucchese mentre la Fermana – in notturna alle 21 – attenderà al Recchioni il San Donato Tavarnelle orfana di Maggio, espulso contro l'Ancona.