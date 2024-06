L'impresa di Max Favo, marchigiano acquisito: la sua Italia Under 17 vince il Campionato Europeo

ANCONA - Un trionfo, una vittoria storica. Per la prima volta la Nazionale Under 17 italiana guidata da Massimiliano Favo è Campione d’Europa. L’Italia ha travolto 3-0 in finale i pari età del Portogallo molto accreditati alla vigilia. Gli azzurrini diretti dalla panchina dall’ex capitano ed allenatore dell’Ancona Favo, sono stati protagonisti scintillanti dell’ultimo atto dei Campionati Europei disputatisi a Cipro.

La finale

Il 3-0 finale fotografa fedelmente la netta superiorità dimostrata dall’Italia. In vantaggio già al 7’ del primo tempo grazie ad una prodezza di Coletta, gli azzurrini hanno raddoppiato con la stella Camarda autore nella ripresa anche del terzo gol che ha chiuso la contesa. In passato l’Italia Under 17 aveva disputato altre tre finali (2013,2018 e 2019) perdendole tutte. Invece Max Favo ha saputo abbattere questo tabù presentando alla fase finale una squadra che si è dimostrata un autentico rullo compressore. Solo vittorie per i ragazzi in maglia azzurra a Cipro, battute in rapida successione Polonia, Slovacchia, Svezia nel girone, Inghilterra ai rigori ai quarti, la Danimarca in semifinale e infine stasera nell’atto finale il 3-0 al quotato Portogallo. Massimiliano Favo ormai anconetano d’adozione, già da qualche anno nello staff degli allenatori federali, aveva iniziato con l’Under 15 nel clan Italia per poi essere promosso sino al ruolo di capo allenatore dell’Under 17. Un successo che illustra l’ottimo lavoro svolto e che potrebbe valere a Favo ulteriori passi in avanti nelle gerarchie dei tecnici federali.