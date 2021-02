Rinviata per neve Imolese-Fano, a rischio anche Fermana-Perugia. Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1: Arma

ANCONA Tre anticipi con tre marchigiane in campo nella 24ª giornata del girone B di Serie C, ma Imolese-Fano è già stata rinviata a causa della neve: la decisione è stata presa dall’arbitro a Kumara di Verona che aveva chiesto di liberare le righe del campo dello stadio Romeo Gallo dopo la neve caduta in nottata a Imola. Dato che sul campo del Galli non sono stati apposti i teloni, alla fine il direttore di gara ha rinviato la gara a data da destinarsi. L’unica partita rinviata a causa del Covid è Cesena-Gubbio per il focolaio ancora in atto nelle fila dei romagnoli. È invece scesa regolarmente in campo la Vis Pesaro, che ospita al Benelli la Virtus Verona, mentre potrebbe essere rinviata a domani Fermana-Perugia, in programma alle 17.30 al Recchioni: a Fermo in queste ultime ore non sta nevicando più ma il campo è chiaramente ancora bianco e c’è il rischio che decida l’arbitro, ma se non spala nessuno è dura che ci siano i presupposti per giocare oggi.

SERIE C girone B 24ª giornata 5ª ritorno

Cesena-Gubbio rinviata

Imolese-Fano rinviata

Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1 (35' Arma)

Fermana-Perugia ore 17.30 Sky

Ravenna-Triestina domenica 14 ore 12.30 Sky

Arezzo-Carpi ore 15

Legnago Salus-Padova ore 15

Sudtirol-FeralpiSalò ore 15 Sky

Mantova-Samb ore 17.30 Sky

Modena-Matelica lunedì 15 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Padova 47

Sudtirol 47

Perugia 43

Modena 41

Samb 37

Virtus Verona 36

Triestina 36

FeralpiSalò 35

Cesena 35

Mantova 32

Matelica 32

Carpi 27

Fermana 26

Gubbio 26

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Imolese 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 11

