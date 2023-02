Perugia, è morto Ilario Castagner. Il figlio Federico: «Ciao papà, il sorriso più bello del calcio italiano»

1 Minuto di Lettura

PERUGIA - Non solo Perugia, il calcio italiano in lutto. Nella giornata di sabato 18 febbraio è morto Ilario Castagner. L'annuncio dal figlio Federico sui social network: «Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá...». Nel suo lungo percorso anche una importante parentesi all'Ascoli dal 1986 al 1988.