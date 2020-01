Il Milan si affida a Ibrahimovic-Leao per il difficile esame di Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLIARI - La sfida tra Cagliari e Milan apre la 19esima giornata di Serie A , ultima del girone di andata. I sardi, 29 punti in classifica, vengono dalla scoppola subita allo Juventus stadium in occasione della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia, 4-0 per i bianconeri il finale; male anche il Milan , che in graduatoria è a -7 rispetto ai padroni di casa, nella prima uscita ufficiale del 2020: 0-0 in casa con la Sampdoria al termine di un match che i rossoneri hanno anche rischiato di perdere.CAGLIARI - MILAN (ore 15)