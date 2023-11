I due "Prof" Virgili: 13 anni con la Recanatese di Guzzini poi l'Ancona (e il Matelica) con il tandem Canil-Nocelli. Sarà sfida speciale

ANCONA Ancona-Recanatese, sabato ore 18.30 al Del Conero, racconta tante storie. Soprattutto di ex e doppi ex. Giocatori, allenatori, collaboratori ma anche "professori". O più specificamente preparatori atletici. E' il caso di Alberto Virgili, tra i senatori dello staff tecnico e dirigenziale biancorosso, che vivrà una gara molto speciale.

Il lungo passato a Recanati

Nel passato di Virgili, infatti, spicca il lungo trascorso con la Recanatese.

Ben tredici in anni in giallorosso iniziati nella stagione 2003-2004, con la difficile ripartenza dopo la seconda retrocessione consecutiva in Promozione, e terminati nel 2016 quando sono state gettate le basi per il futuro radioso del club leopardiano. In mezzo il rapporto con la famiglia Guzzini, la promozione da responsabile del settore giovanile a preparatore atletico della prima squadra e le tante annate al fianco di tecnici come Mecomonaco, Amaolo (oggi al Pineto), Magrini e Baldarelli.

Ancona passando da Matelica

Nel 2016 lo sbarco a Matelica per poi approdare, con le note vicissitudini societarie del cambio di denominazione, ad Ancona nel giugno 2021 al fianco di Mauro Canil e Roberta Nocelli. E oggi di Tony Tiong, proprietario del Cavaliere armato. Il "Prof" oltre alla prima squadra, di cui cura la parte atletica, è anche il direttore del settore giovanile. A livello tecnico con il ds Francesco Micciola