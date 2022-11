Basket Serie B, Halley Matelica ha esonerato coach Cecchini

MATELICA - Basket Serie B (girone C), coach Lorenzo Cecchini non è più l'allenatore della Halley Matelica attualmente ultima in classifica. L'ufficialità l'ha data la stessa società Vigor Basket Matelica che ha comunicato «di aver sollevato coach Lorenzo Cecchini dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. Una decisione sofferta, ma che la società ha voluto prendere per provare a dare una sterzata al deludente avvio di stagione della squadra, senza per questo volerne addossare tutte le responsabilità al coach fabrianese». La dirigenza biancorossa è al lavoro in cerca del nome del suo sostituto, «che verrà individuato entro brevissimo tempo» visto che alle porte c’è la sfida di domenica pomeriggio (palla a due ore 18) a Castelraimondo contro la Blacks Faenza.

Restano stima e gratitudine per la vittoria della Serie C Gold

La scelta maturata - sottolinea la società - non scalfisce in alcun modo la stima e la gratitudine nei confronti di un allenatore il cui nome resterà per sempre scolpito nella storia vigorina per la vittoria del campionato di Serie C Gold. Quell’8 giugno 2022, la notte della festa biancorossa, è stato il culmine di un percorso iniziato nell’estate del 2019. Prima due stagioni “zoppe”, quella conclusa anzitempo nel 2020 per lo scoppio della pandemia (con la Halley prima in classifica) e poi quella ipercompressa del 2021 (con i biancorossi terzi dopo aver dovuto battagliare aspramente col covid). Poi, alla prima annata “vera”, subito il bersaglio grosso: una cavalcata in crescendo fino alla finale vinta davanti a un palasport di Castelraimondo ribollente di gioia. La conferma al timone della squadra per l’esordio in Serie B (ed era esordio da capo allenatore anche per lui) era stata scontata in estate: ma i risultati hanno finito per rendere la scelta, per quanto dolorosa, inevitabile.