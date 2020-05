Guzzini fa sognare la Recanatese: «Ripescaggio in C? Possiamo provarci anche noi»

RECANATI - «Stagione finita in anticipo, dispiace da tifoso ma non c’erano alternative: adesso sono altri i problemi da risolvere». Adolfo Guzzini, presidente della Recanatese, manda in archivio il campionato non senza rimpianti. «Chiudiamo la stagione cercando di mantenere una gestione societaria attenta e senza debiti che ci contraddistingue. Sono fiducioso sul fatto che, in una grave crisi che si abbatterà sul calcio, anche noi dovremo rifare i conti ma non subiamo stravolgimenti. Molte aziende falliranno, altre non potranno più dedicare risorse per lo sport o diminuiranno gli stanziamenti. Occorrerà una nuova organizzazione, a partire dalle strutture perché quando torneremo alla stadio non lo potremo fare nelle modalità conosciute. Precauzioni e distanziamento saranno la nuove regole».



Guzzini parla anche di ripescaggio. «Non ci nascondiamo che in Lega Pro molte società sono in grave difficoltà e potrebbero liberarsi dei posti. Se ciò si verificasse la Recanatese valuterebbe con interesse l’ipotesi di salire di categoria. Sulle 166 squadre di D siamo tra le prime 50 per presenze medie di spettatori allo stadio, terzi nel nostro girone dietro a Campobasso e Matelica. Siamo tra le prime 30 se prendiamo la media punti e i vari bonus, in particolare quello dei giovani. Se analizziamo tali caratteristiche, la Recanatese è tra le prime 10 in Italia tra le formazioni che stavano in zona playoff. Siamo contenti di questo e vogliamo sempre migliorarci».



