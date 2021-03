Gravina da l'okay per l'Eccellenza: il 10 marzo consiglio direttivo della Lnd, il via dopo il 5 aprile

ANCONA La Lega Nazionale Dilettanti ha ottenuto il mandato per riorganizzare i campionati e, mercoledì 10 marzo, è atteso un Consiglio Federale che dovrebbe decidere in che modo ripartire. È questo l’input arrivato dal Consiglio Federale della Figc che si è svolto in mattinata. In attesa di un comunicato ufficiale, è quindi arrivato il via libera alla ripartenza dei campionati di Eccellenza, che avverrà comunque dopo la data del 5 aprile. La ripartenza del massimo campionato dilettantistico è stata annunciata direttamente dal presidente Gabriele Gravina all’esterno dei locali della Figc. Non ci saranno retrocessioni in Promozioni. Adesso la Lnd dovrà organizzare un nuovo format.

