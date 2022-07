Gp Ungheria, pole a sorpresa di Russell. Beffati Sainz e Leclerc, problema per Verstappen che parte 10°

Formula 1, nel Gp di Ungheria pole a sorpresa (e la prima in carriera) di George Russell su Mercedes che beffa le due Ferrari di Sainz (velocissimo) e Leclerc, che partirà terzo.

Nella tredicesima prova del mondiale di Formula 1, in programma domani, il pilota britannico è stato il migliore col tempo di 1'17"377, strappando la per 44 millesimi la pole a Carlos Sainz con la Ferrari, che sarà in prima fila. Seconda fila per l'altra Rossa di Charles Leclerc e Lando Norris con la McLaren. Disastro Red Bull, con Max Verstappen limitato alla decima posizione in griglia per problemi tecnici e Sergio Perez undicesimo, eliminato in Q2.

Per Russell è la prima pole position in carriera, ottenuta davanti alle Ferrari favorite e oltretutto rifilando oltre sette decimi di distacco al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che partirà dalla settima posizione in griglia. In terza fila partiranno le Alpine di Esteban Ocon, e Fernando Alonso, subito davanti al pluricampione del mondo che avrà al suo fianco l'ex compagno di squadra Valtteri Bottas, alla guida dell'Alfa Romeo. Sarà Daniel Ricciardo, con la McLaren, a trovarsi accanto Verstappen che prima delle tornate decisive ha alzato il piede lamentando più volte «No power!» sul team radio.

Russell: una sensazione incredibile

«La pole è una sensazione incredibile, ieri forse è stato il peggior venerdì della stagione e non so sinceramente come siamo riusciti ad ottenere questo tempo. Sicuramente c'è stato tanto lavoro da parte del team ed è bellissimo». Queste le parole del pilota della Mercedes George Russell dopo la conquista della pole nel Gp d'Ungheria di F1. «La Mercedes è tornata? Non lo so, dobbiamo esaminare il tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo: abbiamo qualche idea. Domani dovremo attaccare, ma oggi è stata una giornata speciale», conclude il pilota britannico.

Leclerc: oggi ho faticato con le gomme

«Non è stata un gran giornata per me oggi, ho faticato molto con le gomme e non ho costanza nel mettere le gomme in temperatura. Ma abbiamo il passo per domani e speriamo che la gara vada meglio, sono sicuro che potremo rimontare domani», ha detto il ferrarista Charles Leclerc, dopo il terzo posto nelle qualifiche.