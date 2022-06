Gp Catalogna, trionfo Quartararo, sul podio Martin e Zarco. Errore pazzesco di Espargaro, cadono Bagnaia e Bastianini

BARCELLONA - Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.

Errore pazzesco quello commesso da Aleix Espargaro, che sbaglia i calcoli sulla distanza di gara e festeggia con un giro di anticipo quello che sarebbe stato un bellissimo secondo posto in classifica con la disperazione ai box Aprilia e mani nei capelli per il pilota che poi chiude 5°, ma certamente non può essere felice per il suo secondo posto nel mondiale Gara sfortunata per Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale, a terra alla prima curva per un errore in frenata del giapponese Takaaki Nakagami che ha escluso anche lo spagnolo Alex Rins. Zero punti in classifica anche per Enea Bastianini (Ducati-Gresini), caduto a 17 giri dalla fine.

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA