Gol sotto l'albero: Recanatese con il Notaresco per allungare, Fano e Samb per risalire

ANCONA - Gol sotto l’albero in Serie D con il turno infrasettimanale della 16ª giornata del girone F, ultimo appuntamento del 2021 prima della sosta per le festività natalizie. Il Campionato D’Italia tornerà il 9 gennaio con l’ultimo turno del girone d’andata. La Recanatese, capolista con 5 punti di distacco sul Trastevere, ospita il Notaresco al Tubaldi e insegue la quinta vittoria consecutiva. Il Porto d’Ascoli, terzo con 28 punti in classifica, affronta invece la Vastese al Riviera delle Palme per proseguire l’ottima marcia con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque partite. Viaggiano invece in Abruzzo il Tolentino e il Castelfidardo, di scena rispettivamente a Pineto e Nereto per ritrovare il sorriso dopo le ultime sconfitte. Si spinge invece in Molise il Fano, in campo a Vastogirardi, mentre la Samb è di scena in Campania contro l’Aurora Alto Casertano, ultima in classifica. Chiude il programma Montegiorgio-Castelnuovo Vomano.

SERIE D girone F 16ª giornata (ore 14.30)

Aurora Alto Casertano-Samb

Fiuggi-Matese

Montegiorgio-Castelnuovo Vomano

Nereto-Castelfidardo

Pineto-Tolentino

Porto d’Ascoli-Vastese

Recanatese-Notaresco

Trastevere-Chieti

Vastogirardi-Fano

CLASSIFICA

Recanatese 36

Trastevere 31

Porto d’Ascoli 28

Fiuggi 26

Notaresco 25

Pineto 24

Tolentino 23

Castelfidardo 22

Matese 20

Vastese 20

Chieti 18

Fano 18

Vastogirardi 18

Castelnuovo 17

Montegiorgio 16

Samb 15

Nereto 6

Alto Casertano 2

