Il girone F scatta con Recanatese-Tolentino e le altre quattro marchigiane in campo aspettando la Samb

ANCONA - Prima di 34 giornate tutte da vivere d’un fiato fino a maggio dell’anno prossimo. Scatta oggi anche il campionato di Serie D con i classici nove gironi: nell’F sono inserite le sette marchigiane al via, tra cui il Fano, retrocesso dalla Serie C, e la Samb, esclusa dai professionisti e ripartita in sovrannumero in D con un’altra società. Proprio per questo i rossoblù oggi non scenderanno in campo dopo la proroga ottenuta dalla Figc per il mercato degli under: l’esordio in casa del Trastevere è stato rinviato al 29 settembre. Subito un derby con Recanatese-Tolentino, mentre debuttano in casa Fano e Porto d’Ascoli contro Vastese e Matese. Il Montegiorgio è di scena in Campania, a Capriati di Volturno contro l’Alto Casertano, mentre il Castelfidardo inizia in Molise contro il Vastogirardi.

SERIE D girone F 1ª giornata (ore 15)



Alto Casertano-Montegiorgio

Fano-Vastese

Fiuggi-Notaresco

Nereto-Chieti

Pineto-Castelnuovo

Porto d’Ascoli-Matese

Recanatese-Tolentino

Trastevere-Samb RINVIATA al 29/9

Vastogirardi-Castelfidardo

