Girone B al via con tre anticipi: subito in campo Ancona Matelica e Fermana

ANCONA Scatta stasera con tre anticipi il campionato del girone B di Serie C con tre marchigiane in campo. La Fermana debutta al Recchioni contro la Viterbese, mentre l’Ancona Matelica sarà di scena a Pescara: entrambe le partite inizieranno alle 20.30, così come l’altro anticipo Entella-Teramo. Domani ci sarà invece l’esordio della Vis Pesaro, in casa del Siena: calcio d’inizio sempre alle 20.30.

SERIE C girone B 1ª giornata

Entella-Teramo stasera ore 20.30

Fermana-Viterbese ore 20.30

Pescara-Ancona Matelica ore 20.30

Olbia-Pistoiese domani ore 17.30

Cesena-Gubbio ore 20.30

Grosseto-Modena ore 20.30

Imolese-Lucchese ore 20.30

Pontedera-Carrarese ore 20.30

Siena-Vis Pesaro ore 20.30

Reggiana-Montevarchi lunedì ore 20

