Girone B, tre nodi da sciogliere: ecco quali saranno le possibili avversarie delle quattro marchigiane

ANCONA La stagione 2022-23 della Lega Pro non è ancora finita ma è già tempo di guardare al futuro. Aspettando la finale playoff tra Lecco e Foggia (andata allo Zaccheria martedì alle 21.30 e ritorno in Lombardia domenica prossima alle 17.30), come ogni estate si parla già di toto-girone. Partiamo dal postulato: le marchigiane Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro faranno parte del raggruppamento centrale "B". Le sessanta società aventi diritto alla partecipazione nella terza serie nazionale, in termini di obblighi, dovranno presentare tutta la documentazione necessaria all'iscrizione entro e non oltre il 20 giugno. Poi si aprirà l'eventuale trafila delle riammissioni (strada che spetta ai club "aventi diritto" ma respinti) e ripescaggi (riservati alle retrocesse o non promosse dalla Serie D).

Ritorni di "lusso"

Focalizzandoci sul criterio di composizione orizzontale, con la cartina geografica suddivisa in tre parti, il girone potrebbe già essere ipotizzabile seppur con alcune questioni ben precise in via di definizione. Nel novero delle potenziali venti squadre centrali, saltano subito all'occhio i ritorni di realtà blasonate come Perugia e Spal retrocesse dall'ultima Serie B. A proposito di ritorni, si rivedrà anche l'Arezzo neopromosso dalla D insieme ai liguri del Sestri Levante esordienti assoluti in Serie C. Per il resto le certezze sono rappresentate dalla presenza di Carrarese, Cesena, Gubbio, Lucchese, Pontedera e Rimini (che proprio ora è al centro di un presunto passaggio societario di quote). Non sono ancora da considerare dentro il girone "B" al cento per cento, per situazioni di varia natura che spiegheremo a breve, Alessandria, Fiorenzuola, Siena ed Entella. Da annoverare a tutti gli effetti, invece, ancora una volta le due sarde Olbia e Torres visto il sopracitato criterio geografico e l'agevolazione nei trasporti aerei.

Tre nodi da sciogliere

Sono tre sostanzialmente i nodi da sciogliere per confermare la previsione che tiene conto dell'orizzontalità.

L'incognita Under 23

In primis l'esito della finale playoff. Qualora a spuntarla dovesse essere il Lecco si creerebbe uno spazio nel girone A che potrebbe essere riempito, secondo l'effetto domino, dall'Alessandria o magari anche dal Fiorenzuola anche se, tra le due, quella fiorenzuolana rimane più staccata come possibilità. In tal senso nel girone B confluirebbe il Monterosi (squadra di Viterbo ma con possibilità di giocare al Bonolis di Teramo) o addirittura si guarderebbe alle abruzzesi Pescara e Pineto. La seconda questione riguarda proprio il tandem abruzzese che potrebbe già di partenza collocarsi nel raggruppamento centrale - con slittamento a nord, eventualmente, della coppia ligure Entella/Sestri - qualora nel valzer dei ripescaggi e delle riammissioni dovesse crearsi un affollamento a sud. Da ricordare che, in caso di spazio vuoto negli organici, sarà data priorità alle seconde squadre dei club di Serie A poi alle retrocesse dalla Lega Pro e infine dalle non promosse. L'ultimo nodo è quello legato alla posizione del Siena. I toscani hanno una situazione debitoria complicata con i calciatori che avrebbero minacciato vie legali per il mancato incasso di alcuni mesi di stipendio. Se la domanda d'iscrizione da parte di patron Montanari dovesse essere respinta, con tutta la trafila a supporto, i bianconeri ripartirebbero nuovamente dai dilettanti. Scenario futuro in cui sarebbe caldo il nome dell'ex Ancona e Sambenedettese Franco Fedeli come nuovo presidente.

Tornando ai gironi c'è poi l'incognita delle formazioni Under 23. Oltre alla già esistente Juventus, stanno vagliando la possibilità di istituirla anche l'Atalanta e il Sassuolo. Gli orobici appaiono molto lanciati verso quest'obiettivo tanto da dover limare solo alcuni dettagli. Più remota invece la possibilità per i neroverdi che preferirebbero ritardare il tutto di un altro anno. Qualora una possibile Atalanta U23 dovesse venire alla luce cosa potrebbe accadere alla composizione dei gironi? Tutti quesiti che saranno risolti solo e esclusivamente dopo la fondamentale partita delle iscrizioni.