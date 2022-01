Giraudo destinato alla Reggina, la Vis Pesaro prova a sostituirlo con Ricchi

PESARO Nelle prossime ventiquattro ore Giraudo potrebbe diventare un nuovo giocatore della Reggina. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma le conferme in questo senso non mancano. Il terzino sinistro classe ’98 della Vis Pesaro, in biancorosso dalla stagione 2019/20 e fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024, rappresenterebbe così il primo vero movimento di mercato (in uscita) per la società di via Simoncelli. Un’uscita inattesa, anche se anticipata su queste colonne, che priverebbe i Banchini boys di un ragazzo di qualità, e che nella stagione in corso ha totalizzato 18 presenze e 3 assist.

Chi potrebbe sostituire il terzino cuneese in casa Vis è l’ex Viterbese Niccolò Ricchi. Un profilo, questo, che secondo il portale TMW, farebbe gola non solo ai biancorossi ma anche al Sudtirol. I motivi sono presto spiegati: classe 2000, svincolato, oltre 40 presenze in C tra Ravenna, Cavese e, appunto, Viterbese. Ma anche una duttilità che l’ha portato a cimentarsi come terzino sinistro, centrocampista di sinistra difensore centrale e terzino destro. Il ragazzo si è fatto apprezzare nel Lazio durante la gestione di Dal Canto, nonostante nell’ultimo periodo fosse finito ai margini del progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA