ANCONA Tornano le “Notti magiche” in Piazza Pertini, torna il Città di Ancona. Oggi “Trofeo Ill.Pa Ristrutturazioni, nuovo main sponsor, la tradizionale manifestazione anconetana si riprende la scena nel cuore del capoluogo 5 anni dopo l'ultima volta. Si era fermato per Covid, ma adesso è pronta a celebrare la sua 25esima edizione. Si inizia giovedì, 13 giugno, finalissima mercoledì 3 luglio. Prima della pandemia il Pertini generava un traffico di oltre 50 mila presenze, ora punta a fare anche meglio. L'attesa è grande, come ricordato ieri nella Sala Giunta del Comune di Ancona, durante la conferenza di lancio. «Siamo felici di far ripartire il Città di Ancona, molto più che un torneo di Calcio a 5 come recita il suo slogan - ha aperto gli interventi l'assessore Daniele Berardinelli -. Ci saranno partite spettacolari, si potrà mangiare e bere in pieno centro. Ringrazio Giacomo Ruffini che ha preso in mano l'organizzazione e ha messo su carta un evento di grande appeal».



«Promessa mantenuta»

«L'avevamo promesso poco dopo il nostro insediamento, siamo stati di parola - ha detto il sindaco Daniele Silvetti -. Il Città di Ancona riparte e si aggiunge alla importante lista di eventi che questa estate andranno a vivacizzare tantissime zone della città». «Per noi è una piacevole e importante opportunità» ha commentato Luca Casagrande di Confartigianato Ancona. «Per la nostra azienda è un onore essere il nuovo main sponsor di un evento così bello e appassionante» ha aggiunto Loriano Nunziato, titolare della Ill.Pa Ristrutturazioni. Tante conferme e altrettante novità. «Sarà una piazza dal design più accattivante - ha rivelato il nuovo organizzatore, Giacomo Ruffini, che ha raccolto il testimone da Matteo Magnarelli della MMag Comunicazione, a capo del Pertini dal 2007 al 2019 -. Ci sarà una tribuna molto grande, luci nuove e più potenti, diversi stand gastronomici, uno di birre, due maxischermi per vedere gli Europei di calcio e molto altro».

«Lucida follia»

«Ho passato il testimone organizzativo a Giacomo Ruffini, perché c'era bisogno di nuova energia e un pizzico di “lucida follia”, qualità che ha da vendere. Come MMag Comunicazione ci occuperemo della parte sportiva e della comunicazione. Sarà un torneo d'élite, con tanti campioni del futsal, tutti i migliori marchigiani e alcune stelle provenienti dal resto d'Italia. Basti pensare che saranno ben 7 i calciatori di Serie A in campo”. Da Tonidandel a Belloni, passando per Lamedica, Cesaroni, Gomez, Sgolastra, Ricordi e Carducci. Le stelle del Città di Ancona sono pronte a brillare, in Piazza Pertini.