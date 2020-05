Scherma in festa. Giovanna Trillini compie 50 anni, gli auguri della Federazione

Ultimo aggiornamento: 12:17

JESI - La scherma italiana è in festa in questa domenica 17 maggio 2020:spegne 50 candeline.«Un traguardo importante e da festeggiare per una delle atlete simbolo dello sport italiano e della scherma internazionale. Così come per coloro i quali hanno scritto pagine importanti della storia dello sport, elencare le medaglie, i successi ed i podii, diventa un arido esercizio matematico» scrive lasul suo sito. «Ciò che Giovanna ha regalato alla scherma italiana ed allo sport azzurro sono state soprattutto emozioni! Quel successo a Barcellona '92 con il tutore Donjoy al ginocchio sinistro, così come la bandiera portata fiera ad Atlanta '96 ed ancora il titolo mondiale di Città del Capo '7 seguito a quello di Budapest '91, sino al rammarico individuale di Pechino 2008 chiuso col bronzo a squadre».Nel mezzo «un milione e più di stoccate, di assalti, di allenamenti, di sfide e di risate e abbracci con le compagne di squadra. Dal fioretto al piastrone: un passaggio quasi naturale per chi si è formata alla scuola di un maestro come Ezio Triccoli ed è maturata sotto la guida di altri grandi maestri si legge ancora sul sito della Federscherma -. Da fondopedana, chiudendo quel cerchio virtuoso della scherma che vede trasformare in insegnamento quanto a tua volta hai appreso in anni sulle pedane, è guida di bambini nei loro primi approcci col fioretto e di atlete ai vertici mondiali. Oggi lo sport italiano è in festa per i 50 anni di una donna che, parlando della scherma in una delle mille interviste, ammise: "C’è chi sostiene che sia un’arte. Per me è puro divertimento!". Buon divertimento, Giovanna!Auguri».