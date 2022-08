Giorgio Minisini, quarto oro agli Europei: trionfo nel nuoto artistico con Lucrezia Ruggiero

Il mito del Re Mida è stato scalzato da Giorgio Minisini, ragazzo di Roma cresciuto nel mare di Ladispoli, che ha appena conquistato, agli Europei delle discipline acquatiche di Roma 2022, la sua quarta medaglia d’oro personale. Anche il duo misto tecnico, dopo quello libero e le due prove del solo maschile ha visto l’azzurro Sincroman in cima al podio continentale. Ogni musica tintinna d’oro per lui: i Maneskin, Fabrizio De André, la voce di Sir David Attenbourough che invita alla guardia ecologica, o, come oggi, il Requiem di Verdi in morte di Manzoni, sono trasformati in un accompagnamento d’arte da Giorgio, che fin da piccolo aveva 4 anni, ora ne ha 26) s’era messo in mente di fare il nuotatore artistico ispirato dalla vista del pioniere americano Bill May.

Il nuovo re delle discipline acquatiche

E’ riuscito nell’intento: ora i maschi si cimentano nel balletto in acqua di memoria Anni Trenta (Esther Williams, “Bellezze al bagno”) ai mondiali in coppia con una donna, agli Europei da quest’anno da soli. La sua compagna di giochi (con la minuscola: i Giochi olimpici ancora sono proibiti ai maschi del nuoto artistico, retaggio di vecchi pregiudizi) ha ventidue anni, studia all’università ed è anche lei romana, di Roma Nord. Si chiama Lucrezia Ruggiero. I due sono campioni del mondo in carica, ed ora anche europei. Stamattina sono scesi in acqua come quinti e ultimi della serie nella piscina temporanea messa su allo Stadio Pietrangeli al Foro Italico. La classifica a quel punto vedeva prima la coppia spagnola con 83,7548 punti, davanti a quella dei fratelli slovacchi (75.5914), ai due belgi (73.5119) ed ai serbi (68.1061). Giorgio e Lucrezia ottenevano 89.3679, secondo oro in coppia e poker per lui.