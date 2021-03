Giorgia Speciale resta sempre al terzo posto agli Europei in corso in Portogallo

VILAMOURA - Sempre in zona medaglia Giorgia Speciale ai Campionati Europei Rsx di windsurf in svolgimento a Vilamoura, in Portogallo. La ventunenne velista anconetana, formatasi alla Sef Stamura e ora tesserata per il Circolo Aniene Roma, si è ben comportata anche nella terza giornata ribadendo il suo terzo posto in classifica generale. Ma, soprattutto, tenendo a distanza di sicurezza la sua competitor in chiave azzurra, la cagliaritana Marta Maggetti, con la quale ha ormai instaurato un duello nel duello, visto che si stanno giocando la possibilità di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo con un solo posto garantito. In una giornata con vento finalmente in crescita (da 8 a 13 nodi in una bellissima giornata di sole) nella località portoghese, affacciata sull’oceano e famosa per il suo vento, Giorgia si è presa il lusso di vincere la prima delle tre regate in programma, poi piazzandosi quinta e nona nelle altre due, ma l’ultimo piazzamento è stato scartato.

La classifica rimane molto corta con le atlete che si contendono il titolo in pochi punti. Dopo tre giornate e sette regate al comando ci sono la polacca Klepacka (bronzo a Londra 2012) e la francese Picon (oro a Rio 2016), non a caso due medaglie olimpiche, ma al terzo posto a soli tre punti c’è appunto la Speciale, tra le più giovani atlete in gara, che continua a stupire e che ha un punto di vantaggio sull’olandese De Geus, super favorita della vigilia. Marta Maggetti ha invece perso un posizione e ora è ottava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA