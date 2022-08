Ginnastica, Sofia Raffaeli trionfa anche in Romania e si prepara per i Campionati Mondiali

CLUJI - Proseguono gli impegni internazionali di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri in avvicinamento all’appuntamento clou del Mondiale di Sofia, di metà settembre, qualificante per Parigi 2024. Questa settimana le individualiste del Team Italia accompagnate da Julieta Cantaluppi sono volate in Romania, per affrontare nel weekend la tappa di World Challenge Cup, di Cluj-Napoca.

Medaglia d'oro anche nella generale all-around

Domina Sofia Raffaeli che vince anche la medaglia d’oro nella classifica generale all-around, qualificandosi per tutte e quattro le finali disponibili. Suo anche il premio per il best score della World Challenge Cup. La compagna di squadra Milena Baldassarri chiude la competizione in quinta posizione qualificandosi per tre finali. Nella finale al cerchio è oro Sofia Raffaeli. Nella finale alla palla, complici alcune sbavature la Raffaeli non arriva al podio, ma Milena Baldassarri è bronzo. Nella finale alle clavette è bronzo Sofia Raffaeli, è quinta Milena Baldassarri. Nella finale al nastro oro per Sofia Raffaeli e quarto posto a 0,05 dal bronzo per Milena Baldassarri.