Fabriano esulta per Milena Baldassarri campionessa d'Italia

FOLGARIA Non è bastato lo scudetto tricolore, una settimana fa, il quarto di fila per la Faber Ginnastica Fabriano nel campionato nazionale della massima serie. A Folgaria, un nuovo riconoscimento. Milena Baldassarri, capitano Faber, 19 anni, è la nuova Campionessa italiana 2020. Al terzo posto un’altra sportiva della città della carta, Sofia Raffaeli per una festa, a questo punto, doppia!



Aspettando Tokyo. Milena Baldassarri, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare, con in tasca il pass olimpico per Tokyo preso al Mondiale di Baku nel 2019, ha conquistato il titolo assoluto, dopo una gara che aveva sempre visto in testa la campionessa italiana uscente, Alexandra Agiurgiuculese. All’ultimo l’atleta dell’Udinese ha commesso due errori al nastro che l’hanno costretta a cedere lo scettro di “regina d’Italia” alla sportiva fabrianese. «I “cannibali” siamo noi! Splendide ginnaste, allenatrici super, Fabriano capitale indiscussa della ritmica italiana» il commento del presidente della società, Leandro Santini. Milena, infatti ha ottenuto, per la seconda volta, il titolo italiano. La prima vittoria era avvenuta due anni fa. Allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova ha staccato di due punti Alexandra Agiurgiuculese. Terza (punti 84,000) la sedicenne Sofia Raffaeli anche lei della Faber Ginnastica Fabriano, al primo anno nella categoria senior.

