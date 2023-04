Ginnastica Fabriano straordinaria: settimo scudetto consecutivo, Sofia Raffaeli superstar

FABRIANO - Settimo scudetto consecutivo per la Ginnastica Fabriano e le inarrestabili campionesse di ritmica in A1. La formazione marchigiana ha dominato senza problemi la Final Six al Pala Gianni Asti di Torino. Prestazione straordinaria della super star Sofia Raffaeli: la campionessa del Mondo all-around, reduce da due vittorie e due secondi posti in Coppa del Mondo sul giro completo, si è distinta tra cerchio (34.700) e clavette (33.350).